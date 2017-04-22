Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 16 Nisan'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi 4. Cadde'de bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, Mehmet Mustafa Özçoşkun, Sedat Akkum ve Tuna Canbolat hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çatışma sonrası çevrede bulunan bir başka aracın plakasını çalarak kaçan ve olayın failleri olduğu belirlenen Musa A, Barış A. ve olay sırasında yaralandığı anlaşılan Hasan Mesut T'yi tedavi için gittikleri hastanede yakaladı. Zanlılardan Barış A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, olayda hayatını kaybeden Sedat Akkum'un Mehmet Mustafa Özçoşkun ile daha önceden ortak olduğunu ve bu nedenle aralarında bir husumet yaşandığını, Akkum'un kendisine silah verdiğini ve diğer zanlılar ile olayın gerçekleştiği kafeye girdiklerini, bu sırada diğer grupla aralarında küfürleşme başladığını ileri sürdü.

İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyleyen Barış A, Sedat Akkum'un vurularak yere düştüğünü, kendisinin de şarjöründeki tüm mermileri kafedeki grubun üzerine boşalttığını ve diğer zanlılarla olay yerinden kaçtıklarını belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç zanlı, 21 Nisan'da sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili bir şüphelinin ise aradığı öğrenildi.

Kafede iki grup arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki lise öğrencisi Tuna Canbolat'ın olayla ilgisinin olmadığı bildirildi.