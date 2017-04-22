Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde asayiş, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karışan ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 3 bin 416 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalanan şahıslardan 225’inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

3 aylık dönemde yapılan uygulamalarda 23 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 16 adet kuru sıkı tabanca, 51 adet bıçak, 168,44 gram eroin maddesi, 543 kilo 825,86 gram esrar maddesi, 87,01 gram metamfetamin maddesi, 49 adet extacy hap, 60 kök hint keneviri, 359 bin 185 paket kaçak sigara, 32 adet cep telefonu, 4 adet şarj aleti, 1 adet sahte 200 lira, 22 adet sahte 100 lira, 4 adet sahte 50 lira, 18 adet sahte 20 lira, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte araç ruhsatı, 3 adet sahte çek ele geçirildiği kaydedildi.