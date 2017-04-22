Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acil Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.

Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.