Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanağın etkili olması bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ile Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, Erzincan ve Iğdır'da 13, Tunceli'de 9, Erzurum ve Ağrı'da 8, Kars'ta 7, Ardahan'da 5 derece kaydedildi.Günün en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 26, Tunceli'de 23, Erzincan'da 20, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Ardahan ve Erzurum'da 15 derece olması bekleniyor.Yetkililer bölgede kuvvetli rüzgar beklendiğini, meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi, karayolu ve havayolu ulaşımında aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.