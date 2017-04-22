Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, 11 Nisan’da MLKP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti. MLKP terör örgütü adına kent merkezinde yasa dışı gösterilere katıldığı, örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 1’i kadın 6 şüpheli TEM ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman, yasaklı yayın ve dijital veri ele geçirilmişti. Bir belediyede çalışan şüpheli C.Ö.’nün ise iş yerinde yakalandığı sırada yasa dışı slogan atarak görevlilere mukavemette bulunmuştu. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 1’i kadın 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.