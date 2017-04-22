Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Karacaahmet Mezarlığına gelerek annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan’ın ziyareti sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı.
Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
22.04.2017 - 15:36 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.
Etiketler : erdoğan,haberler,cumhurbaşkanı erdoğan,
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