Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Karakoçan ilçesi Yücekonak Köyü Tilki Oyuğu mevkisinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Yayladere gücünde faaliyet yürüten örgüt mensupları tarafından kullanılan toprağa gömülü 1 adet depo tespit etti. Bölgede operasyon yapan ekipler depoda 1 adet patlayıcı madde düzeneği, 50 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet güneş enerji paneli, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda kalem pil, elektrik kablosu, koli bandı, 3 adet tüp başlığı, bol miktarda yaşamsal gıda malzemeleri ile giyim malzemeleri ele geçirdi.Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelelere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.