Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa-İzmir karayolunda Azat K'nin kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, Bornova ilçesi girişinde önünde seyreden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Kamyon ve sürüklediği otomobil, daha sonra bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü Cırık, kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralı eşi ve çocuğu ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinde hakim olarak görev yaptığı öğrenilen Cırık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.