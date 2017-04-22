Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin- Yusufeli Karayolu Demirkent mevkide Tünel içinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralı kurtuldu. Artvin istikametinden Yusufeli istikametine gitmekte olan 06 FU 456 plakalı aracın sürücüsü Recep Taşdemir'in hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirkent tüneli içinde takla attı. Taklanın etkisiyle araç içinde bulunan sürücü Recep Taşdemir (75) Gögörcan Taşdemir (65) ve Taşkın Taşdemir (42) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralılar Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.