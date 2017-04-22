Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Urla’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Deryan Kırmızıbel’den 19 Nisan’dan sonra haber alınamadı. Telefon çağrılarına cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Deryan Kırmızıbel’in cansız bedenini Kuşçular Mahallesi Çakallar Mevkii’nde bir arazide buldu.

DARP EDİLDİKTEN BAŞINDAN VURULMUŞ

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Deryan Kırmızıbel’in başından vurulduğunu tespit etti. Cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu, Deryan Kırmızıbel’in darp edildikten sonra başına isabet eden 2 kurşunla öldüğü tespit edildi. Öte yandan polis ekiplerinin cinayet zanlılarının yakalanması için başlattığı arama çalışmaları sürdürüyor.