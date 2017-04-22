Olay, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren Ramazan Bozkurt, çıktığı köprüden Fırat Nehri'ne atladı. Köprüden atlayan genci görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin haber vermesiyle gelen dalgıç polisler, girdikleri suda yaklaşık 13 metre derinlikte Bozkurt'un cesedine ulaştı. Bota alınan ceset kıyıya çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Birecik'te köprüden atlayan genç öldü
22.04.2017 - 18:27 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, bilinmeyen nedenle girdiği bunalım sonucu köprüden Fırat Nehri'ne atlayan 24 yaşındaki Ramazan Bozkurt yaşamını yitirdi.
Etiketler : urfa,şanlıurfa,haberler,
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