Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğleden sonra Şanlıurfa- Gaziantep karayolundaki Birecik Köprüsü'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma giren Ramazan Bozkurt, çıktığı köprüden Fırat Nehri'ne atladı. Köprüden atlayan genci görenlerin haber vermesiyle bölgeye polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin haber vermesiyle gelen dalgıç polisler, girdikleri suda yaklaşık 13 metre derinlikte Bozkurt'un cesedine ulaştı. Bota alınan ceset kıyıya çıkarılıp otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.