Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Uludağ’ın cenazesi için Ereğli’ye bağlı Esenyurt köyüne gelen yakınları, cenaze töreni sonrası İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Cenazeden dönenleri taşıyan Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Yalnızçam köyü çıkışında Ali Kaman idaresindeki 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpıştı. Midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu.

KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan hayatını kaybederken, yaralılar Bayram Mekik (44), Orhan Aydın (45), Muhammet Aydın (53), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (52), İbrahim Kemik (43) ve Ergün Ardıç (42) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Gülfiye Aydın (47), Ercan Uslu, Olcay Uludağ ve Ahmet Ardıç Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şerif Aydın Düzce Üniversitesi Hastanesi, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16) Atatürk Devlet Hastanesi, Emine Bozkurt (51) özel hastanede tedavileri sürüyor.