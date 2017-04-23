Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Pendik Belediyesinin bu yıl 12.sini düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Pendik Çocuk Festivali, Arjantin’den Endonezya’ya 10 ülkeden küçük konukların katılımıyla, beş gün boyunca Pendik’te festival coşkusu yaşatacak. Çekmeköy Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde binlerce çocuğu bir araya getirecek. 50 dönümlük yeşil alan üzerine kurulacak şenlik alanında; eski çocuk oyunları, şişme oyun alanları, çocuk şarkıları, 81 ili temsilen 81 çocukla hep birlikte Türkiye’yiz koreografisi ve kurulacak Akademi çadırında bilimsel deneyler yapılacak.



BİSİKLET VERİLECEK

Eyüp Belediyesi Kültür Sanat Merkezi büyük salonda 18-28 Nisan tarihleri arasında kurulan Çocuk ve Gençlik Kitap Fuarı, kitapsever miniklerin ziyaretine açıldı. 23 Nisan’da ayrıca Haliç Etkinlik alanında düzenlenecek olan festivalde miniklerden oluşan mehter takımı ve eğlenceli gösteriler çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Maltepe Belediyesi, bugün sahili çocuklara tahsis edecek. “Açık Basketbol Sahasında düzenlenecek ve 10.30’da başlayacak etkinlikler, 18.00’da sona erecek. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara, bisiklet hediye edilecek. Ayrıca çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker, kâğıt helva ve limonata da ikram edilecek.

Sultangazi Belediyesi, “3. Uluslararası Yetim Buluşması” düzenliyor. Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Sri Lanka, Azerbaycan, Burkino Faso, Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Lübnan, Çeçenistan, Afaganistan ve Yunanistan ülkelerindeki yetimlerin buluşacağı programda ülkelerin gösterileri ve barış güvercinleri uçurulacak. Çocuklar için Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Vieland Tema Parkı ve Boğaz turu gibi kültürel geziler ve bir dizi etkinlik düzenlenecek. Çocuklar ayrıca Sultangazi Şehir Ormanı’na ağaç dikecek.



PAMUK ŞEKERİ DAĞITILACAK

Esenler Belediyesi, “Direniş Ülkelerinin Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz” sloganıyla Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Suriye ve Türkiye’den 82 çocuğu bir araya getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, gün boyu sürecek sokak etkinliklerinde çocuklara çeşitli ikramlar yapacak.

Sancaktepe Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri sonrası, 2. Lige yükselen Sancaktepe Belediyespor için kutlama yapacak.

Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, 23 Nisan Özel Meclis Toplantısı düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 5 farklı ülkeden 102 çocukla eğlenceli bir kutlama programı düzenledi. Ayrıca belediye bahçesinde 2 gün boyunca çocuklara animasyon ve tiyatro gösterileriyle beraber patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edilecek.