Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün gelen kar uyarısı doğru çıktı. Düzce ili genelinde dün gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı özellikle Bolu Dağı’nda trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Güzergah olarak Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler nisan ayının 23’ü olmasına karşın böyle bir kar yağışı ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek kara hazırlıksız yakalandıklarını söylediler. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Karayolları ekipleri kar yağışı üzerine bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yaparken, bazı araç sürücüleri de araçlarını tesislere çekerek karın keyfini yaşadı. Yoğun kar yağışı Bolu Dağı’nda 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışı Düzce kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Düzceliler güne kar yağışı ile uyanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları da kar yağışı nedeniyle spor salonunda yapılacak.