Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Melikgazi İlçesi Necip Fazıl Bulvarı Mevlana Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu operasyonuna giden polis memurlarından 4'ü asansöre bindi. 8 katlı binada asansör 5'inci kata gelince halatın kopmasıyla birden düştü. Asansörde bulunan polis memuru Emre Ceran yaralandı. Diğer polis memurları ise, şans eseri yara almadan kurtuldu. Polislerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 sağlık ekibi, yaralı polisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 30 Ocak'ta yapılan periyodik kontrolde, asansörün hafif kusurlu olduğu, kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiği uyarısının asılı olduğu görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.