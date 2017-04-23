Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim köyünün Koçcuvaz Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım Özkan (82), dün ot toplayacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Akşam eve dönmemesi üzerine Özkan'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile köylüler, çevrede gece boyunca arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Özkan'n bulunması için çalışmalar sürüyor.