Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Keles İlçesi'nden satın aldığı 16 FK 198 plakalı aracı ile evine gitmek isteyen 49 yaşındaki Dursun Saka, Nilüfer Deresi üzerinde bulunan Odunluk Köprüsü'ne geldiğinde yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yatan aracından yaralı halde dışarı çıkan Dursun Saka, yerde yatarken karşı şeritten gelen 38 yaşındaki Rahmi Sadık yönetimindeki 41 R 9127 plakalı otomobil duramayarak, yan yatan kapalı kasa minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Rahmi Sadık'ın eşi 28 yaşındaki Suzan Sadık ve çocukları 10 yaşındaki Aslı Sadık ile 8 yaşındaki Ramazan Sadık yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



8 BİN 500 TÜRK LİRASINI ALDI

Kaza sonrası yan yatan kapalı minibüsü kullanan sürücüsünün oğlu Mustafa Saka kaza yerine gelerek babasının kamyoneti aldıktan sonra artan parayı koyduğu kırmızı çantayı aradı. Aramalarının sonucunda çantaya ulaşan Mustafa Saka polis ekiplerinin tutanak tutmasının ardından çantada bulunan 8 bin 500 Türk Lirasını aldı. Polis ekipleri Rahmi Sadık'ı gözaltına alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.