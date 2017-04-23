Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! YÖK eski Başkanı Erdoğan Teziç hayatını kaybetti. CNN Türk'ün geçtiği habere göre 81 yaşındaki Erdoğan Teziç bugün hayatını kaybetti.

Erdoğan Teziç kimdir?

Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi üzerine lisansüstü eğitim yaptı. 1961 Anayasasını hazırlayan ekipte yer aldı. Galatasaray Lisesi müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı ve rektörlüğü görevlerinde bulundu. 8 Aralık 2003'te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atandı. 9 Aralık 2007 tarihinde YÖK Başkanlığı görevinden emekli oldu.