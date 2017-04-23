Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Yılmaz Karakuzu'ya (81) ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bu sırada yangını fark eden Karakuzu'nun torunu Özgür Güler (19) dışarı çıkamayan dedesini kurtarmak için bir kısmı yanmış merdiveni kullanmaya çalıştı. Bu sırada merdivenin yıkılması nedeniyle yere düşen Güler yaralandı. Güler, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında hayatını kaybettiği belirlenen Karakuzu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.



- İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

Çivril'in Menteş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) şantiyesinde, Büyük Menderes Nehri'ndeki kanal ve pompalarda bakım çalışması yapan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İlk müdahaleyi işçilerin yaptığı yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerde kalan işçilerden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevlerden kurtulmayı başaramayan Ali Akbalık (40) yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenerek Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının işçilerin ısınmak için kullandıkları sobadan çıktığı değerlendiriliyor.