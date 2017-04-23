Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kentte sabah saatlerinde bu yana etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde ailesine ait tarlada birlikte çalıştığı işçilerle kahvaltı yapan Meryem Toprak (28), fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Toprak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

