Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Özkafa yönetimindeki 64 PN 8052 plakalı otomobil, sağ şeritte seyreden Cemil İşler yönetimindeki 34 JZ 5471 plakalı otomobile arkadan çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil emniyet şeridine doğru savruldu. Arka kısmı adeta hurdaya dönen aracın içerisindeki biri çocuk 6 kişi ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

KÜÇÜK KIZ ÇOK KORKTU

Kazada yaralanan ve çok korkan küçük kız çocuğu itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Gözyaşları içerisinde ambulansa götürülen küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araçlarda bulunan toplam 7 yaralı, ambulanslar ile çevre hastanelere götürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametinde trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saat iki şeritten yavaş akan trafik, kazalı araçların çekilmesiyle normale döndü.