Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen organizasyonda İhlas Koleji tarafından hazırlanan stantlarda birçok etkinlik gerçekleştirildi. Sosyal ve sportif etkinliklerle göz kamaştıran şenlikte çocuklar farklı alanlarda keyifli oyunlara katıldılar. Organizasyonda okçuluk kulübü antrenörleri ziyaretçi çocuklara okçuluk eğitimi verdiler. Çocuklar böylece ata sporu okçuluk hakkında deneyim sahibi oldu.



İhlas Koleji Robotik Kulübü tarafından kurulan DC Maker standında çocuklara 3D Printer ve kodlama çalışmaları yapıldı. Oyun tabanlı kodlama masalarında çocuklar nasıl kodlama yapıldığını öğrendiler. Ayrıca kulüp üyeleri tarafından yapılan robotlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Prenses ve 7.5 Cücelerin gösterisine büyük ilgi



İhlas Koleji öğrencilerinin sahneye koyduğu Prenses ve 7,5 Cüceler oyunu Miniatürk’te en çok ilgi çeken organizasyonlardan biri oldu. Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu öğrencileri performanslarıyla büyük alkış aldı.



Çocuklar İhlas Koleji Atölyelerinde farklı deneyimler yaşadı



Şenlikte yer alan yemek sanatları atölyesi ve ahşap atölyesi stantlarında çocuklar farklı deneyimler kazandı. Çocuklar kendi yaptıkları kurabiyeleri yerken, ahşap atölyesinde yaptıkları topaçlarla oynadı. Resim atölyesinde boyamalar yapan çocuklar bilim atölyesinde de deneyleri merakla izledi.



Nadir Erdem ve Mert Arslan şarkılarıyla şenliğe renk kattı



Türk müziğinin genç isimleri Nadir Erdem ve Mert Arslan şenliğe katılanlara mini bir konser verdi. Popüler müziğin en beğenilen eserlerini seslendiren Erdem ve Arslan dinleyicilerden tam not aldı.



Yeltekin: “Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım”



Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Miniatürk işbirliği ile keyifli bir şenlik düzenlediklerini söyledi. Yeltekin, “Bu güzel günde Miniatürk’te olan çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçirdiler. Biz de İhlas Koleji olarak kurmuş olduğumuz atölyeleri stantlar halinde şenliğimize taşıdık. Burada çocuklar gönüllerince eğlenirken bir çok da yeni bilgi edindiler. Hedefimiz onları kendi bayramlarında mutlu ederek güzel bir gün geçirmelerine vesile olmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum” dedi. Yeltekin son olarak şenliğin düzenlenmesindeki işbirliğinden dolayı Miniatürk’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.