Sevgili Peygamberimizin göklere, bilinmeyen yerlere yükselerek zamansız ve mekânsız olarak Allahü teala ile görüştüğü gece olan Mirac Kandili, bütün yurtta ve İslâm âleminde huşu ile idrak edildi. Camilerde toplanan Müslümanlar namaz kıldı, okunan Kur’an-ı kerimi ve mevlid-i şerifi dinledi, hep birlikte İslam dünyasının, vatanımız ve milletimizin selameti için dua etti.
Mirac Kandili’ni huşu ile idrak ettik
24.04.2017 - 06:43 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 06:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sevgili Peygamberimizin göklere, bilinmeyen yerlere yükselerek zamansız ve mekânsız olarak Allahü teala ile görüştüğü gece olan Mirac Kandili, bütün yurtta ve İslâm âleminde huşu ile idrak edildi.
Etiketler : Mirac Kandili,
467327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467327.aspx
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