Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgili Peygamberimizin göklere, bilinmeyen yerlere yükselerek zamansız ve mekânsız olarak Allahü teala ile görüştüğü gece olan Mirac Kandili, bütün yurtta ve İslâm âleminde huşu ile idrak edildi. Camilerde toplanan Müslümanlar namaz kıldı, okunan Kur’an-ı kerimi ve mevlid-i şerifi dinledi, hep birlikte İslam dünyasının, vatanımız ve milletimizin selameti için dua etti.