Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede şiddetli rüzgarın etkisiyle birlikte yerinden sökülen çatı İnönü Caddesi’ndeki araçların üzerine devrildi. O anlar bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli rüzgarla birlikte çatıdaki bacaların tuğlaları da caddelere düştü. Cadde üzerindeki araçların üzerine düşen tuğla parçaları araçlarda maddi hasara neden oldu. Yaşanan olayda cadde üzerinden insanların olmaması olası bir can kaybını önledi. Konuyla ilgili olarak İmdat Telli, "Aşırı rüzgardan dolayı komşumuzun çatısı tamamen uçmuş, Biz sese geldik. Şuan Belediye ekipleri geldiler. Biz de enkazı temizlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Binalar mahvoldu, baya bir hasar var" dedi.



