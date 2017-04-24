Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Feneri Derneği, 1170 çocuğun dileğini gerçekleştirmek üzere 15. kez harekete geçti. Bu kez hedefte savaş, zulüm ve yokluklar nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahibi çocuklar var. Acımasızca süren iç savaş ve yoksullukları nedeniyle gerçekleştiremedikleri dileklerini yerine getirmeyi amaçlayan projenin çıkış noktası çocukların hayalleri ve beklentileri.

1170 minik yüreğin Deniz Feneri’ne ulaştırdığı mektuplar www.1001dilek.com adresinde yayınlanmaya başladı. Bu sene iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye kamplarında zor şartlar altında eğitimden yoksun yaşayan 300 çocuk, Türkiye'de yaşayan ve İstanbul Güngören Ata İlköğretim Okulu'nda okuyan Suriyeli 176 çocuk, Filistin Gazze’den 150 çocuk, Irak Kerkük’ten 150 çocuk, Tayland'ın Patani bölgesinden 300 çocuk, Kütahya Doğardı İlköğretim okulundan 50 çocuk,

Ve son olarak Antalya Küçükköy ortaokulundan 50 çocuk, Toplamda 1170 minik yürek 1001 çocuk 1001 dilek projesi kapsamında mektup yazarak bağışçılardan hayallerinin gerçekleştirilmesini istedi.





15 YILDA TAM 29.500 DİLEK GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl dileklerin bir kısmı Türkiye’den diğer kısmı ise savaş mağduru çocuklar tarafından tutuldu. Yurt dışında partner kuruluşlar üzerinden Türkiye’de ise temsilciliklerimiz aracılığıyla ya da doğrudan okullardan ulaşılan öğrencilerin hayalleri gerçek olacak. Proje kapsamında Türkiye dahil 5 ülkede yaşayan1170 çocuğa çeşitli sorular sorularak dilekleri alındı. Bu dilekler, her dileğin maddi değeri de yazılarak, www.1001dilek.com adresinde yayınlanmaya başladı.

Hayırseverler bu dileklerden birisini gerçekleştirmek istediklerinde ilgili web sitesini ziyaret ederek bir dileği seçmeleri ve “dileğini gerçekleştir” butonunu tıklamaları yeterli oluyor.





İLK DİLEK 15 YIL ÖNCE GERÇEKLEŞTİ

Konu ile ilgili bilgi olarak veren Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, “Bu sene ‘1001 Çocuk 1001 Dilek’ projesinde geçtiğimiz yıllarda da yaptığımız gibi sadece Türkiye’den değil 4 ülkedeki mazlum ve masum yavrularımızı da projeye dahil ederek yüzlerce dilek mektubu topladık“ dedi. İlk dileğin on beş yıl önce gerçekleştirildiğini söyleyen Cengiz, “Yüzlerde oluşan küçük bir tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Bu güne kadar projemize destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek duyarlı insanlarımızı dilek gerçekleştirmeye davet etti.