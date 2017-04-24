Tepebaşı ilçesi Eğriöz mahallesinde N.Y. ve GY., Odunpazarı ilçesi Yörükkaracaören mahallesinde ise N.Ç. ve S.Ç. isimli vatandaşlar, sobadan sızan gazdan zehirlendiler. Vatandaşların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. 