Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tepebaşı ilçesi Eğriöz mahallesinde N.Y. ve GY., Odunpazarı ilçesi Yörükkaracaören mahallesinde ise N.Ç. ve S.Ç. isimli vatandaşlar, sobadan sızan gazdan zehirlendiler. Vatandaşların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.