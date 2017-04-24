Tepebaşı ilçesi Eğriöz mahallesinde N.Y. ve GY., Odunpazarı ilçesi Yörükkaracaören mahallesinde ise N.Ç. ve S.Ç. isimli vatandaşlar, sobadan sızan gazdan zehirlendiler. Vatandaşların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Sobalar yeniden yandı, 4 kişi gazdan zehirlendi
24.04.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yeniden yakılmaya başlanan sobalar yüzünden 4 kişi zehirlenerek tedavi altına alındı.
Etiketler : Eskişehir,soba gazı,haberler,kar yağışı,
467446 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467446.aspx
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