Adana'da iki grup arasında motosiklet park yeri yüzünden kalaşnikoflu çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin hemen yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Tartışma tarafların ailelerinin de karışmasıyla silahlı çatışmaya döndü. Sokak arasında kalaşnikof tüfek, tabanca ve otomatik tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edildiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da kalaşnikoflu çatışma, ölü ve yaralılar var
Adana'da Cono aşireti üyeleri arasında motosiklet park yeri yüzünden çıkan kalaşnikoflu çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Adana'da iki grup arasında motosiklet park yeri yüzünden kalaşnikoflu çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin hemen yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı.
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