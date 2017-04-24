Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da iki grup arasında motosiklet park yeri yüzünden kalaşnikoflu çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin hemen yan tarafındaki sokakta Cono Aşireti mensupları arasında motosiklet park yeri yüzünden kavga çıktı.



2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Tartışma tarafların ailelerinin de karışmasıyla silahlı çatışmaya döndü. Sokak arasında kalaşnikof tüfek, tabanca ve otomatik tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralılardan kimliği öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Çevik Kuvvet ekiplerinin sevk edildiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

