Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Hastane Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Mahmut Koşucu idaresindeki 07 L 6912 plakalı otomobil ile Seyithan Karakoyun yönetimindeki 07 LIF 65 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan ve refüjde çiçek ekimi yapan işçilerin arasına dalan 07 LIF 65 plakalı otomobil palmiyeye çaptıktan sonra durabildi. Kazada, otomobilin çarptığı Tunahan Özdoğan, Ahmet Tosun ve Hatice Tekin yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.