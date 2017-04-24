Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı, Sarıalan mevkinde çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Çöp konteynırlarını kurcalaması kameralara yansıyan yavru ayı, bir süre etrafı inceledikten sonra bir şeyler yemeye devam etti.
Uludağ'da aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı
24.04.2017 - 22:26 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ'da aç kalan yavru ayının çöp konteynırlarını kurcalaması kameraya yansıdı.
Etiketler : uludağ,ayı,
467560 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467560.aspx
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