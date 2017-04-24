Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı, Sarıalan mevkinde çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Çöp konteynırlarını kurcalaması kameralara yansıyan yavru ayı, bir süre etrafı inceledikten sonra bir şeyler yemeye devam etti.