Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gölbaşı ilçe girişi Ankara-Konya Karayolu Ankara istikametindeki bir petrol istasyonu önünde saat 01.00 sularında yapılan uygulamada durdurulan brandalı bir kamyonda yapılan aramada 36 adet koli içerisinde değişik markalarda 3 bin karton (30 bin paket) kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.H. işlemlerinin ardından Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Aynı kontrol noktasında saat 07.00 sularında başka bir kamyonette yapılan aramada ele geçirilen 8 adet koli içerisinde değişik markalarda 400 karton (4 bin paket) bandrolsüz sigaraya da el konuldu. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü A.K. ve kamyonette bulunan M.K., "kaçak sigara nakletmek ve ticaretini yapmak" suçlaması ile Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.