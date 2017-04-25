S.K. idaresindeki 34 plakalı dorseden ele geçirilen 2 bin 800 paket kaçak sigaraya el konuldu. S.K. da adli mercilere sevk edildi.
Tır dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi
25.04.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile Kayseri-Malatya karayolunda seyri halinde bir tırın dorsesinden kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Tır dorsesi,kaçak sigara,
467632 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467632.aspx
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