Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reşadiye'de sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı beldelerinde, çetin geçen kış aylarından sonra vatandaşlar baharı beklerken, Nisan ayının sonlarına doğru lapa lapa kar yağışı ile karşılaştı. Kar, Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.