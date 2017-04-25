Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale cephesinin kahramanı Mustafa Kemal'in, 25 Nisan 1915 Sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na göndermesiyle başlayan ve tarihe, "Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" sözleriyle geçen o gün, 102 yıl sonra yeniden yaşandı. Gençlik ve spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı. 102 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı.



Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve çok sayıda rütbeli askerin de aralarında yer aldığı katılımcılar, saatler 06.00'yı gösterdiğinde Eceabat ilçesi Kocadere Köyü'nden yürüyüşe geçti. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı 1.5 saat süren 6 kilometrelik yürüyüş, Conbayırı'nda sona erdi. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu'nun yaklaşık 5 bine yakın izcisiyle katıldığı yürüyüşte yavru kurtlar, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.



BAKAN KILIÇ'TAN VEFA YÜRÜYÜŞÜ DEĞERLENDİRMESİ

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından basın toplantısı yaptı. Yürüyüş ile Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yılını idrak ettiklerini anlatan Bakan Kılıç, şöyle dedi:"Burada 102 yıl önce 1915'te ecdadımızın hayatını hiçe sayarak ortaya koymuş olduğu mücadele, ülkenin birliği, geleceği, milletimizin, mukaddes değerlerimizin korunması için, tabiri caizse yedi düvelin bir araya gelip üstümüze çullandığı zamanlar, buna karşı burada ülkemizin, milletimizin ve o zamanki tüm coğrafyanın her yerinden her bir köşesinden gelip şehit olan aziz ecdadımız anısına, gençlerimiz ile beraber yürüdük. Tabii geçmişten aldığımız gücün geleceğe doğru nasıl bizi götürdüğünü de yürüyüşe katılan tüm gençlerimiz hissettiler. Özellikle 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye ihanet edenlerin, hainlerin karşısında gençliğimiz dimdik durdu. Bir kere daha burada tüm milletle beraberce karşı durduğumuz o darbe girişimini Cumhurbaşkanımız'ın çağrısıyla, Başbakanımız'ın davetiyle sokağa çıkan ve bu darbe girişimini de tarihe gömen bu aziz milletin evlatları burada ecdadının ortaya koymuş olduğu fedakarlığı ve onun izinde yürümeyi de yaşamış oldu."