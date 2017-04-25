Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçenin Gülçayır mahallesi Afyonkarahisar karayolunun 17’nci kilometresinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. S.K. yönetimdeki araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.A. yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü S.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu A.A.'nın tedavisi sürüyor.