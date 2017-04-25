Kaza, ilçenin Gülçayır mahallesi Afyonkarahisar karayolunun 17’nci kilometresinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. S.K. yönetimdeki araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.A. yaralanarak Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü S.K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu A.A.'nın tedavisi sürüyor.
Eskişehir’de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
25.04.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 25.04.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
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