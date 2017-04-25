Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı. İş yerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekipleri yaralanan 1'i ağır 6 kişiye müdahalede bulundu. Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olaya karışan 3 kişiyi D-100 karayolu hendek mevkiinde yakaladı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.