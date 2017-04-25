Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Batman-Kozluk karayolunun Samanyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekirhan beldesine bağlı Güneşli köyünden Batman'a giden Medeni Eripek yönetimindeki 81 DS 107 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem Devecioğlu yönetimindeki 34 GCF 96 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Nadire Eripek (35) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler Develioğlu ve Eripek ile Çetin Yiğit, Hicran Eripek, Veysi Eripek ve adı öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.