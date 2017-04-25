Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.K.'nin elinde bulanan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrendi. Dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, O.K.'nin kullandığı otomobili, Pamukkale İlçesi Pamukkale Mahallesi'nde durdurdu. Arama yapan jandarma, Roma ve Bizans dönemlerine ait 197 bronz sikke, 2 kandil ve 2 bronz kolye ucu tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan O.K. ise sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.