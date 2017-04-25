Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince bugün Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir mayın patladı. Patlamada şehit düşen 2 askerin cenazeleri askeri helikopter ile Erzurum İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılacak olan şehit cenazelerinin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Şehitlerin birinin Bitlis diğerinin ise Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.