Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtfaiye ekipleri tarafından halatla yukarı çekilen genç kadın, bu esnada havadayken sedyeden kalkmaya kalkışınca, yine halatlara bağlı refakatçi itfaiye erlerine zor anlar yaşattı.

Olay saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Kadın Yarı olarak bilinen bölgedeki seyir teraslarının bulunduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anda aşağı atladığı iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen genç kadını gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polisin kadının yerini tespit etmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan ve yaralı olan genç kadının kurtarmak için operasyon başlatıldı. Önce halatlarla güvenlikleri sağlanan itfaiye kurtarma ekipleri yaralı kadının yanına indi. Yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını sedyeye alan ekipler, yine halatlar yardımıyla kadını yukarı çıkarmaya çalıştılar. İki itfaiye erinin de sedyenin yanında yaralı kadına refakat ettiği kurtarma operasyonunda ilginç anlar da yaşandı. Genç kadın, sağlık ekiplerinin yukarıda kendisini beklediği bölgeye yaklaşık 10 metre kala biranda sedyeden kalkmaya çalışınca itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Havada asılı olan sedyedeki kadının düşmemesi için güvenliğini sağlamaya çalışan itfaiye erleri, bir yandan sedyeden kalkmaya çalışan kadını tutmaya diğer taraftan da kendi güvenlikleri sağlamaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonun sonunda genç kadın yukarı çekilerek yine sedyeyle ambulansın yanına getirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından boyunduruk takılıp ilk müdahalesi yapılan ismi belirlenemeyen kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.