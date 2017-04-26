Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın, Viranşehir İlçesi'ndeki parkta dolaşanlar, kundakta ağlayan bebek görünce polise haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, birkaç günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ailesine ulaşamayınca, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, erkek bebeği, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebeğin, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.