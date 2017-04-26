Şanlıurfa’nın, Viranşehir İlçesi'ndeki parkta dolaşanlar, kundakta ağlayan bebek görünce polise haber verdi. İhbar üzerine parka gelen polis, birkaç günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ailesine ulaşamayınca, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Polislerin çağırdığı sağlık görevlileri, erkek bebeği, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebeğin, ailesine ulaşılması için çalışma başlatıldı.
Yeni doğan bebeği parka bırakıp kaçtılar!
26.04.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın, Viranşehir İlçesi'ndeki parkta, kundağa sarılı bir erkek bebek bulundu.
Etiketler : bebek,şanlıurfa,haberler,yeni doğan,
467877 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467877.aspx
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