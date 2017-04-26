Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Nesibe Ç., Fatma U., Havva K., Neşe O. ve Hacer A. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.