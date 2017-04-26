Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Nesibe Ç., Fatma U., Havva K., Neşe O. ve Hacer A. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman’da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
26.04.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 09:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı.
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