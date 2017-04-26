Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen 'İnci' ile 'Tokur' ailesi fertleri arasında mahalle kahvesindeki araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak, 2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor.