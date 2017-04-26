Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen 'İnci' ile 'Tokur' ailesi fertleri arasında mahalle kahvesindeki araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak, 2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor.
Dün barıştılar, bugün yine çatıştılar!
26.04.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan 'Tokur' ile 'İnci' ailesi fertleri arasında, bugün yeniden kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Etiketler : diyarbakır,çatışma,haberler,
467968 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467968.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER