TSK, Hakkari’nin Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Çukurca'da 5 terörist öldürüldü
26.04.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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467978 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467978.aspx
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