Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Enez ilçesinin Büyükevren köyünde durdurdukları İ.E. isimli şahsın kullandığı kamyonette arama yaptı. Kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 90 çuval içinde 2 ton, piyasa değeri 80 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak kum midyesi ele geçirildi. Canlı midyeler İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, Tarım Müdürlüğünce bin 208 TL idari para cezası uygulanan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.