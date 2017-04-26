Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde kent genelinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 24 ekip ve 204 polisin görev aldığı operasyonda 27 eve baskın yapıldı. 2 kilo 99 gram kokain, 108 gram bonzai, 437 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 19 Ectasy hap ve 25 gram Skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 20'si serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise tutuklandı. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 6 kişiyle ilgili işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.