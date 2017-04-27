Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ersan Doğru idaresindeki 06 RMP 93 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, 4 yaşındaki Hasan Doruk Doğru ile Hasan Doğru olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma Koyuncu da 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Ersan Doğru'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.