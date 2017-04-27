Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, AVM'lerde engelli vatandaşların kullandığı otoparkların diğer araç sahiplerince işgal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru olumlu sonuç verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başvurusunu dikkate alan Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 valiliğe yolladığı yazıda, AVM'lerde engellilere ayrılmış otoparkları işgal eden araçlara gereken cezai işlemlerin uygulanması talimatını verdi.

Bakan Kaya'nın talimatıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Emniyet Genel Müdürlüğüne geçen ay yollanan yazıda, AVM'lerde engelliler için ayrılan park yerlerine diğer araç sahiplerinin park ettiğine yönelik Bakanlığa çok sayıda şikayet ulaştığı bildirildi.

Engelli park yerlerinin işgal edilmesine yönelik şikayetlerin muhatabı olan kurumun belli olmadığını da aktaran Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğünden daha önce engellilerin park sorununu çözmeye yönelik yayımlanan 2011/01 Sayılı Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin uygulanması konusunda valiliklere talimat verilmesini talep etti. Yazıda, yapılan işlemlere ilişkin Bakanlığa da ivedilikle bilgi aktarımında bulunulması istendi.

"Tüm engelleri aşmaya devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "81 il valiliğimize giden bu talimatla, bu problemin giderek azalacağını ve insanlarımızın da bilinçlenmesiyle tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'larımızla birlikte tüm engelleri bir bir aşmaya devam edeceğiz." dedi.

AVM'lere "otomatik kilit" ve "bariyer" uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, başvuruyu takiben 81 valiliğe gönderdiği talimat ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazdığı cevap yazısıyla, AVM'lerde engelli otoparklarını işgal edenlere ceza kesilmesi noktasında daha sıkı denetim sürecini başlattı.

Engelliler için belirlenen alanların sadece engelli vatandaşlarca kullanılması için idari tedbirlerin uygulanması istenen yazıda, "AVM kapalı ve açık otoparklarında engelliler için ayrılmış özel park yerlerine erişim ve yararlanmanın otomatik kilit, bariyer gibi kontrollü şekilde ve sadece hak sahipleri tarafından kullanılması, AVM özel güvenlik ve yönetimlerinin sürece dahil edilmesi ve iç denetimlerinin sağlanması gerekmektedir." denildi.

Kurala uymayana "cezayı kesin" talimatı

Engelli park yerlerinin erişim ve kullanımının önlenmesi için gerekli yönetsel tedbirlerin öncelikle AVM yönetimlerinin sorumluluğu olduğunun belirtildiği talimat yazısında, belirlenen tedbirlerin de öncelikle ilgili yönetimlerce alınması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu tedbirlerin planlanması ve uygulanması noktasında trafik birimlerinin gerekli desteği sağlaması, trafik zabıtasının görev ve yetki sınırları dahilinde engelli park yerlerinin diğer araç sürücüleri tarafından alınan tedbirlere rağmen uygunsuz olarak kullanılması durumunda Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'inci maddesinde öngörülen yaptırımların uygulanması talimatı verildi.