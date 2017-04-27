Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan’ın Karagöl Mahallesi'nde salı günü iş makinesi ile başlatılan temel kazısı sırasında üzerinde hac işareti olan bir tabuta rastlandı. İhbar üzerine sevk edilen polis, kazı alanı etrafında güvenlik önlemleri aldı ve Kars Müze Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar sahada inceleme başlattı. Ardahan'da sosyal medya üzerinden yayılan haber üzerine çok sayıda kişi tabutu görmek için inşaat alanına akın etti. Rus generale ait olduğu tahmin edilen tabut, inceleme ardından Kars'a getirildi. İskelet üzerindeki çizme ve paltosunun çürümüş olduğu tabuttaki cesedin Hıristiyan bir erkek askere ait olduğu belirlendi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, bu konuda şunları söyledi:



"Müze Müdürlüğünden iki uzman arkeoloğ, Ardahan Kültür ve Turizim Müdürlüğü'nden personelin katılımıyla bir heyet huzurunda tabutun kapağı açıldı. Tabutta muhtemelen Rus işgali döneminde yani 93 harbinden sonra 1878-1917 tarihleri arasında Ardahan'ın Rus işgalinde kaldığı tarihlerde Ardahan'da bulunan bir askeri birlikteki Rus subaya ait elbisesi ile üniformasıyla birlikte iskelet bulunmuş. Tabutun içerisinde başka da taşınır kültür varlığına rastlanmamıştır. İncelemeler tamamlandıktan sonra tabut, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tabut Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde Kars Müzesi'ne getirildi. Yapılan incelemede tabutun uzunluğu 2 metre, yüksekliği 90 santim. Üzerinde haç işareti bulunan kapaklı tabutta subayın çizmeleri hiç yıpranmamış. Askeri üniformalı, sakallı bir Rus subaya ait. Apolettte 3 yıldız ve 20 rakamı var. Rus subay bu general de olabilir. Rus subayının iskeletinin bulunduğu tabut mühürlenerek koruma altına alındı."



Rusya'dan ve Türkiye'den medyanın büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Alp, şöyle devam etti: "Rus Haber Ajansından da aradılar. Ülkemizdeki bütün basın yayın kuruluşları da sürekli arıyorlar. Tabutun bulunması, Gündem oluşturdu. Rus generale ait tabutu görmek isteyenler var. Öncelikle ilaçlama ve temizliğin yapılması gerekir. Gerekli adli süreç tamamlandıktan sonra genel müdürlüğümüzün izinleri ile teşhire çıkarıp sergileyebiliriz. Ama bu belli bir süreç istiyor, hemen olacak iş değil."

