Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine alan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Sisin arasında sürücüler tabelalarda, “Sis nedeniyle dikkatli olun" yazısıyla uyarıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'den sis manzarası
27.04.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içine alan sis kartpostallık görüntü oluşturdu. Sisin arasında sürücüler tabelalarda, “Sis nedeniyle dikkatli olun" yazısıyla uyarıldı.
Etiketler : Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
468329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/468329.aspx
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