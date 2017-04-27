Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adını Akçakoca’dan alan Kocaeli’den yüzlerce yıldır ne “gocaanalar” gelip geçti. Onların oluşturduğu yemek kültürü; kulaktan kulağa, yürekten damağa bu günlere kadar ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilge Şehir Kocaeli Yemek Yarışması kapsamında bugünün “gocaanalarını” arıyor.Yöre halkının yerel ağızda bilge analara verdiği “gocaana” adı, günümüzde de hem yemeklere, hem de gönüllere yön veriyor. 500’e yakın kişinin başvurduğu, 9 farklı kategoride gerçekleşen yarışmada finalistler 29-30 Nisan tarihlerinde açık alanda kurulacak 12 adet mutfakta hünerlerini bir kez daha sergileyecek.

Artun Ünsal, Yalçın Manav, Osman Uluışık ve Nevin Halıcı gibi ünlü gurme ve şeflerin jüri üyeliğini yaptığı yarışmada festivalin “gocaanası” unvanı da verilecek. Yemek kültürüne dair sözlü tarih

Kocaeli’nin gizli kalmış hazinesi niteliğindeki yöresel tatları için düzenlenen etkinlik, bir yemek yarışması olmanın ötesinde anlam taşıyor. Yemekte Şehrin Bilgeleri organizasyonuyla geçmişte Osmanlı mutfağının deniz ve tarım ürünlerini temin eden, Payitahtın sofralarındaki en önemli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği Kocaeli’ne ait çok az bilinen veya unutulmaya yüz tutan yöresel yemek tarifleri ortaya çıkacak. Festivalde ayrıca araştırmacılar da Kocaeli yemek kültürüne dair notlar tutup, sözlü tarih çalışması da yapacak.



Hikayesi olan yemekler



Kocaelili hanımların büyük ilgi gösterdiği “Yemekte Şehrin Bilgeleri” Yöresel Yemek Yarışması’na 12 ilçeden 1.009 kişi başvuru yapıldı. Zorlu geçen ve birbirinden lezzetleri yemeklerin jüri tarafından değerlendirildiği yarışmada ilçe elemelerinin ardından finale kalmaya hak kazananlar belirlendi. Yarışmanın en dikkat çekici bölümü ise; “En Yöresel Yemek Hikâyesi” kategorisi oldu. Özel bir anlamı ve hikâyesi olan yemeklerde, asker uğurlama, nişan, söz kesilmesi veya bayrama özgü tarifler ön plana çıktı.

Aylar süren ilçe elemeleri sırasında görsel arşiv çalışması da yürütüldü. Tüm yemekler fotoğraf ve video ile görüntülendi, tarifleri ve kullanılan malzemeleri kaydedildi ve ustaları da kayıtlarda yer aldı. Bugüne kadar yapılmış en geniş ve uzun yemek araştırmasının da temellerinin atıldığı yarışmalar boyunca, Kocaeli Üniversitesi’nden görevli araştırmacılar saha araştırması gerçekleştirdi, sözlü tarih çalışması yaptı.



Geleceğe Kalacak Bir Eser; Kocaeli’nin Yemek Kültürü Kitabı

Yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan çalışmada tespit edilen yemekler bir kitapta bir araya getirilecek. Şehrin yemek kültürüne dair en yeni ve en akademik araştırmanın neticesinde hazırlanacak kitapta, yarışmaya katılan yemeklere de yer verilecek.

“En Yöresel Çorba”, “En Yöresel Ana Yemek”, “En Yöresel Hamur İşi”, “En Yöresel Pilav”, “En Yöresel Tatlı”, “En Yöresel Salata”, “En Yöresel Kışlık Konserve”/(Reçel, Marmelat, Turşu, Şerbet vb.), “En Yöresel Yemek Hikâyesi”, “En Yeni Yöresel Tat” kategorilerinde yapılan yarışma sonucu elde edilen bilgilerle “Kocaeli’nin Yemek Kültürü” kitabı yayınlanacak.